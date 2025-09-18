Filistin: Fiji'nin Kudüs'te Büyükelçilik Açması 'Filistin Halkına Saldırı'

Filistin, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını 'Filistin halkına saldırı' olarak nitelendirip kararı kınadı ve geri çekilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:21
Filistin Dışişleri Bakanlığı kararı uluslararası hukuka aykırı buldu

Filistin, Fiji'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını Filistin halkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 'Fiji Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Kudüs kentinde büyükelçilik açmasını Filistin halkına karşı bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açmasının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğu vurgulandı ve bu adımın iki devletli çözümü doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.

Metinde ayrıca, uluslararası hukuka göre İsrail'in Kudüs kentinde attığı adımların tümünün gayrimeşru olduğuna dikkat çekildi ve Fiji Cumhuriyeti yönetiminin Kudüs'te açtığı büyükelçilikle ilgili kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini dün düzenlenen törenle Kudüs'te açmıştı. Açılış törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar katıldı.

