Filistin Hükümeti: İsrail'in Nasır Hastanesi Açıklamaları Yanıltıcı

Hükümetten sert tepki

Gazze’deki Filistin Hükümeti, Tel Aviv yönetiminin Nasır Hastanesiyle ilgili açıklamalarını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve bunu "katliamı örtbas etme girişimi" olarak tanımladı.

Hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in hastaneye yönelik açıklamalarında ileri sürdüğü "Hamas tarafından yerleştirilmiş kameranın hedef alındığı" iddiasını reddetti. Açıklamada, vurulan kameranın Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısriye ait olduğu ve kendisinin ilk saldırıda hayatını kaybettiği vurgulandı.

Saldırı ve sonuçları

Açıklamada, ilk saldırının ardından olay yerine koşan gazeteciler, sivil savunma görevlileri ve sağlık çalışanlarının ikinci bir hava saldırısına uğradığı; saldırılar sonucunda 22 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Hükümet, bu saldırı tipini "çifte darbe" olarak nitelendirerek uluslararası hukuka göre yasak olduğunu kaydetti.

Hükümet, ayrıca İsrail'in saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yanlış bir liste açıkladığını, ölenler arasında "militan" olduğu iddia edilen bazı kişilerin olay yerinde bulunmadığını bildirdi.

İsrail yönetimi ve uluslararası tepkiler

İsrail ordusu, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen iki saldırıyı üstlenmiş; saldırıda Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP muhabiri Meryem Ebu Dekka, NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz dahil olmak üzere toplam 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, gazetecileri doğrudan hedef almadığını iddia ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirmişti. Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise hastanede Hamas’ın faaliyet gösterdiğini öne sürmüş, devlet televizyonu KAN bununla ilgili Defrin’in "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." sözünü aktarmıştı. İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırılan Maariv gazetesi ise "Bu kötü bir olaydı ve olmaması gerekirdi." ifadesini aktardı.

Uluslararası kurumlara çağrı

Filistin Hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası kurumlara, Nasır Hastanesi katliamının faillerinin derhal yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.