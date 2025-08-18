DOLAR
Filistin: İsrail’in Avustralyalı Diplomatların Vize İptalini Tanımıyoruz

Filistin Dışişleri, İsrail'in Avustralyalı diplomatların vizelerini keyfi ve yasadışı bularak tanımadığını açıkladı; kararın uluslararası hukukla çeliştiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:45
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Avustralyalı diplomatların vizelerini iptal etme kararını kınadı ve bu adımı keyfi olarak nitelendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Filistin Yönetimi nezdinde görev yapan Avustralyalı diplomatların vizelerinin iptaline ilişkin açıkladığı tedbirin en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın yasadışı olduğu ve bunun Cenevre Sözleşmeleri, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla çeliştiği vurgulandı.

Filistin Devleti bu kararı tanımıyor ve Avustralyalı diplomatları kendi temsilcisi ve akredite diplomatları olarak görüyor.

Açıklamada, söz konusu adımların İsrail’in kibri ve siyasi dengesizlik durumunu yansıttığı belirtilerek, bu tür uygulamaların Avustralya ve diğer ülkelerin uluslararası hukuka, iki devletli çözüme bağlılıklarını ve barışı sağlamak için Filistin Devleti’ni tanıma kararlılıklarını daha da pekiştireceği kaydedildi.

Arka Plan

Karar, Avustralya'nın İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman'ın vizesinin iptal edilmesinin ardından geldi. Tel Aviv yönetimi, bugün Canberra yönetiminin işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerini iptal etme kararı aldı.

Rothman daha önce Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürülmesi fikrini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

ABD'de yayın yapan ABC News, Rothman'ın Avustralya Yahudi Derneği adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik nedeniyle ülkeye gelmeyi planladığını bildirmişti.

