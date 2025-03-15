Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Filistin halkına karşı ısrarla soykırım ve etnik temizlik yaptığını belirtti. Bu açıklama, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 3'ü gazeteci 9 Filistinlinin yaşamını yitirmesi sonrası yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in ırkçı bir tutumla ve intikam duygusuyla daha fazla Filistinliyi öldürmek adına gerilimi kasten arttırdığı ve ateşkesi açıkça ihlal ettiği ifade edildi. Saldırının insani yardım görevlilerine ve savunmasız sivillere yönelik uygulanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdiği vurgulandı.

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in gerilimi tırmandırarak Filistin halkına baskı yapma, onları aç bırakma ve yerinden etme amacı taşıdığına dikkat çekti. Bu uygulamaların, en temel insani ilkelerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Ayrıca, uluslararası topluma çağrıda bulunularak bu vahşi uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergilemesi ve İsrail'den işlediği insanlığa karşı suçların hesabını sorması istendi.