Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Filistin halkına karşı etnik temizlik ve soykırım uyguladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:26
Filistin Ulusal Konseyi: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Filistin halkına karşı ısrarla soykırım ve etnik temizlik yaptığını belirtti. Bu açıklama, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 3'ü gazeteci 9 Filistinlinin yaşamını yitirmesi sonrası yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in ırkçı bir tutumla ve intikam duygusuyla daha fazla Filistinliyi öldürmek adına gerilimi kasten arttırdığı ve ateşkesi açıkça ihlal ettiği ifade edildi. Saldırının insani yardım görevlilerine ve savunmasız sivillere yönelik uygulanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdiği vurgulandı.

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in gerilimi tırmandırarak Filistin halkına baskı yapma, onları aç bırakma ve yerinden etme amacı taşıdığına dikkat çekti. Bu uygulamaların, en temel insani ilkelerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Ayrıca, uluslararası topluma çağrıda bulunularak bu vahşi uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergilemesi ve İsrail'den işlediği insanlığa karşı suçların hesabını sorması istendi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
2
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
3
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
4
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geliyoruz
6
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
7
Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı