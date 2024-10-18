Filistin, Uluslararası Toplumdan İsrail'in İhlallerine Son Verilmesini Talep Ediyor

Filistin, Uluslararası Destek Arıyor

Filistin, Filistin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, uluslararası topluma seslenerek, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sivillere karşı gerçekleştirdiği ihlalleri durdurmasını talep etti.

İhlallerin Artışı

Yazılı bir açıklamada, İsrail'in hem Gazze Şeridi'nde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin halkına yönelik ihlalleri sürdürdüğü ifade edildi. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilmiş olan son saldırıya dikkat çekildi.

Cibaliya'daki Trajedi

Açıklamada, Ebu Hüseyin Okuluna yapılan bombardımanın ardından 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 160 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu tür saldırılar, sivil hedeflerin isabet alınması nedeniyle büyük bir endişe yaratıyor.

İnsani Kriz ve Çağrılar

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, yaklaşık 42 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerin arasında 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın bulunuyor. Yaralı sayısı ise 99 bin 246 olarak ifade ediliyor.

Açıklamada ayrıca, bu insanlık dramına sadece acil bir müdahale ile son verilebileceği ve uluslararası topluma savaş suçlarına karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısı yapıldı. Filistin'in geleceği için çözüm yolunun, İsrail işgalinin sona ermesi ile birlikte Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulandı.

Sivil Altyapıya Yönelik Tehditler

Enkaz altında hâlâ binlerce insanın olduğu ve sağlık hizmetleri ile eğitim kurumlarının hedef alındığına dikkat çekildi, bu da gün geçtikçe insani krizi derinleştiriyor.