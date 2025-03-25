Filistin ve İsveç'ten Gazze İçin Sürdürülebilir Ateşkes Çağrısı

Gazze'de Sürdürülebilir Ateşkes İçin İşbirliği

Filistin ve İsveç, Gazze Şeridi'nde sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu. Bu kapsamda, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard Ramallah’ta bir araya geldi.

Filistin'in Bağımsızlığı İçin Mücadele

Yapılan görüşmede, taraflar İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılar gibi Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Mustafa, Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "İşgalden kurtulmak ve bağımsız Filistin devletimizi somutlaştırmak istiyoruz," dedi.

Uluslararası Destek ve Yeniden İnşa Planı

Bakanlar, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'nin sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladılar. Stenergard, İsveç'in uluslararası hukuka uygun olarak yasa dışı yerleşim uygulamalarını reddettiğini ve Filistin'e destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

AB'nin Gazze'ye Desteği

Filistin Başbakanı Mustafa, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek, AB'nin desteğini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Mustafa, kahirede düzenlenecek Gazze'nin yeniden inşası için bağış konferansında AB'nin aktif katılımını beklediklerini belirtti.

Kallas, Gazze'nin yeniden inşası için Arap planına destek verdiklerini, ayrıca Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesi gerektiğini ifade etti. "AB, Batı Şeria'daki yıkım ve yerleşim faaliyetlerinin sürdürülebilir barışa giden iki devletli çözümü tehdit ettiğine inanıyor," diyerek İsrail'in bu politikasına da dikkat çekti.