Artvin'de kaya düşmesi minibüsü hurdaya çevirdi

Minibüs şoförü Ramazan Akyürek yaşadıklarını anlattı

Dün sabah saatlerinde Artvin'de seyir halindeki bir yolcu minibüsüne, yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet etmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 4 yolcu, büyük bir tehlike atlatmalarına rağmen yara almadan kurtuldu. Olayın ardından sürücü ve yolcular, kendi imkânlarıyla araçtan çıktı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki minibüsün üzerine aniden yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Minibüs hurdaya dönerken, araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazanın ardından kendi imkânlarıyla araçtan çıkan sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs şoförü Ramazan Akyürek yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "O gün bizim için ikinci doğum günümüz oldu. Sanki dinamit atılmış gibi her yerden aracın içine taş yağıyordu".

Yaklaşık 20 yıldır bu yollarda yolcu taşıdığını belirten Akyürek, sözlerine şunları ekledi:

"Aracımda 4 yolcu vardı. İkisi yan koltukta, ikisi arka koltukta oturuyordu. Şans eseri kurtulduk. İki kaya aracın tavanından içeri girdi. Biri önden vurup sekti, biri cama çarptı, bir diğeri ise otomatik kapıya isabet etti. Kayalar durduktan sonra araç içinde kaldık. Kendi imkânlarımızla indik. İndikten sonra birbirimizi kontrol ettik, kimseye bir şey olmadığını görünce şükrettik. Burnumuz bile kanamadı. Vücudumuzu bir titreme aldı. Sanki dağın içinde dinamit patlamış gibiydi. Yukarıdan kayaların geldiğini sonradan fark ettik. Daha önce kazalar yaşadım ama böyle bir olayı ilk kez gördüm. Ne kadar dikkatli giderseniz gidin, yukarıdan gelen kayaya karşı önlem almak mümkün olmuyor."

Akyürek, minibüse yaklaşık 5 kaya parçasının isabet ettiğini belirterek, özellikle yağışlı havalarda sürücüleri uyardı: "Bu bölgeden geçen tüm sürücülerden ricam, yağmurlu havalarda çok daha dikkatli olmalarıdır".

