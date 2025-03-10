Filistin Yönetiminden İsrail'e Sert Tepki: Gazze'ye Elektrik Kesildi

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin elektriğini kesme kararını kınadı. Bakanlık, bu durumu "soykırım, tehcir ve ilhak suçlarında ısrar" olarak değerlendirdi.

Açıklama ve İddialar

Açıklamada, "İsrail Enerji Bakanlığı'nın Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu adım, Gazze’deki soykırım, tehcir ve insani felaketi derinleştirmektedir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İsrail'in insani yardımların 2 milyondan fazla Filistinliye ulaşmasını engellediği hatırlatıldı.

İnsanlık Suçları ve Uluslararası Tepkiler

Bakanlık, Gazze’de "etnik temizliğin en vahşi şekillerinin" uygulandığını vurguladı. Cenin ve Tulkerim kentleri ile mülteci kampları başta olmak üzere, Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçleri tarafından uygulanan "sistematik yıkım, tehcir ve ilhak" suçlarına da dikkat çekildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, uluslararası çifte standartların ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmamasının, İsrail’i yasa dışı eylemlerini artırmaya teşvik ettiği belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Filistin halkına acil koruma sağlanması, insani yardım ulaştırılması ve İsrail hükümetinin işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Kararları

Hatırlanacağı üzere, İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.