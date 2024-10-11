Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da Sinemaseverlerle Buluştu

Filistinli Yönetmen Afyonkarahisar'da Sesini Duyurdu

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle bir araya geldi. Etkinlik, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında gerçekleştirildi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle muazzam bir organizasyon oldu.

"Toprağımızı Bırakmayacağız"

Festivalde gösterilen TRT World Araştırma Ekibi'nin hazırladığı "Kutsal İşgal" belgeselinin ardından Saleh, izleyicilerle buluşarak Filistin konusundaki düşüncelerini paylaştı. Saleh, "Bizler toprağımızı bırakmayacağız. 1948'de yaşananlar artık bir daha olmayacak. Tekrar mülteci olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Belgeselin Önemi

"Kutsal İşgal" belgeselinin önemine de dikkat çeken Saleh, "Bu belgesel, İsrailli yerleşimcilerin normal insanlar olduğu kanısını çürütüyor. Asıl gerçek, bu kişilerin işgalci olduğudur" şeklinde konuştu. Ele aldığı konuyla ilgili olarak, birçok ülkede protestoların gerçekleştiğini ve bu bağlamda bir farkındalık oluştuğunu belirtti.

Söyleşilere Devam

Festival kapsamında, yapımcı ve yönetmen Şahin Alparslan ile İpek Tuzcuoğlu gençlerle söyleşiler yaparak sinemanın geleceği üzerine düşüncelerini paylaştı. Bugün ödül töreninde ise usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e "Türk Sineması Onur Ödülü" takdim edilecek.

Bu önemli organizasyon, sinemanın sosyal konulara ışık tutma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.