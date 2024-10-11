DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,56 -0,11%
ALTIN
2.913,55 -0,93%
BITCOIN
2.082.332,02 -1,67%

Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da Sinemaseverlerle Buluştu

Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da düzenlenen festivalde Filistin'i anlattı ve haykırdı: "Tekrar mülteci olmayacağız!"

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:22
Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da Sinemaseverlerle Buluştu

Filistinli Yönetmen Afyonkarahisar'da Sesini Duyurdu

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Afyonkarahisar'da sinemaseverlerle bir araya geldi. Etkinlik, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" kapsamında gerçekleştirildi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle muazzam bir organizasyon oldu.

"Toprağımızı Bırakmayacağız"

Festivalde gösterilen TRT World Araştırma Ekibi'nin hazırladığı "Kutsal İşgal" belgeselinin ardından Saleh, izleyicilerle buluşarak Filistin konusundaki düşüncelerini paylaştı. Saleh, "Bizler toprağımızı bırakmayacağız. 1948'de yaşananlar artık bir daha olmayacak. Tekrar mülteci olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Belgeselin Önemi

"Kutsal İşgal" belgeselinin önemine de dikkat çeken Saleh, "Bu belgesel, İsrailli yerleşimcilerin normal insanlar olduğu kanısını çürütüyor. Asıl gerçek, bu kişilerin işgalci olduğudur" şeklinde konuştu. Ele aldığı konuyla ilgili olarak, birçok ülkede protestoların gerçekleştiğini ve bu bağlamda bir farkındalık oluştuğunu belirtti.

Söyleşilere Devam

Festival kapsamında, yapımcı ve yönetmen Şahin Alparslan ile İpek Tuzcuoğlu gençlerle söyleşiler yaparak sinemanın geleceği üzerine düşüncelerini paylaştı. Bugün ödül töreninde ise usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e "Türk Sineması Onur Ödülü" takdim edilecek.

Bu önemli organizasyon, sinemanın sosyal konulara ışık tutma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde...

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde...

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde...

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde...

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde...

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde...

Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh (sağda), Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu. Saleh, burada izleyicilerle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı: Şii Milislerden İşgal Protestosu
2
Kanada, İsrail'in UNIFIL Askerlerine Saldırısını Kınadı
3
Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkenti
4
İstanbul'da Cinayetleri Övücü Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı
5
Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda
6
Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Fındık Üreticileri Birleşiyor
7
Eşinin Tayin İstememesi Boşanma Sebebi Oldu

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak