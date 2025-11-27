Final İlkokulu'ndan 'Yeşil Vatan' İçin Anlamlı Fidan Dikimi

Final İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'yeşil vatan' teması kapsamında Dicle Üniversitesi ile Eko-Okul etiketiyle fidan dikti, çevre bilincini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:28
Final İlkokulu'ndan 'Yeşil Vatan' İçin Anlamlı Adım

"Eko-Okul" etiketiyle Dicle Üniversitesi iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "yeşil vatan" teması kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlik, Final İlkokulu'nda düzenlendi. Okul, sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştıran "Eko-Okul" kimliğiyle öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte minik öğrenciler toprakla buluşarak doğayla bağ kurmanın ve çevreye sahip çıkmanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi. Bu anlamlı hareket, hem yeşil alanların artırılmasına katkı sağladı hem de çocuklara doğa sevgisini kalıcı bir değer olarak kazandırdı.

Dicle Üniversitesi ile yürütülen iş birliği, kurumların çevreye duyarlı ortak sorumluluk anlayışını ortaya koydu. Etkinlikte konuşan öğretmenler, "Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir umut ve sorumluluk sembolüdür" mesajını vurguladı.

Final İlkokulu'nda gerçekleştirilen fidan dikimi, yeşil vatan temasının ruhunu yaşatarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda önemli bir adım oldu.

