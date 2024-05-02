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Finlandiya ve İsveç’ten Türkiye’ye destek: “Terörle mücadelede tam dayanışma ve işbirliği sergileyeceğiz”

Finlandiya ve İsveç, Helsinki’de gerçekleştirilen Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'nda, terörle mücadelede konusunda Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 17:19
Finlandiya ve İsveç’ten Türkiye’ye destek: “Terörle mücadelede tam dayanışma ve işbirliği sergileyeceğiz”

Daimi Ortak Mekanizma’nın altıncı toplantısı, bugün (2 Mayıs) Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi. Toplantıda Finlandiya ve İsveç, Türkiye’ye terörle mücadele konusunda tam destek vereceklerini açıkladı.

İletişim Başkanlığı, toplantıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada yer alan ifadelere göre görüşmelerde, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin somut adımlarla hayata geçirilmesi ve güncel durumun değerlendirilmesi yer aldı. Ayrıca toplantıda, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar için de bazı değerlendirmelerde bulunuldu. Finlandiya ve İsveç heyetleri, bu süreçte Türkiye’nin özellikle terörle mücadeledeki hassasiyetini ve beklentilerini daha iyi anladıklarını belirtti.

İki ülke de terörizmin tüm biçimleri ve tüm tezahürleriyle mücadelede konusunda Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini tekrar dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre Finlandiya ve İsveç, PKK terör örgütü başta olmak üzere, PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini de bir kez daha tekrar ettiler.

Toplantı sonunda ise bir sonraki toplantının Stokholm’de yapılması kararı alındı.

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