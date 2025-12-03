Fırat Üniversitesi Bakü'de Tanıtıldı — Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde Bilgilendirme

Fırat Üniversitesi heyeti, Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversitenin akademik ve bilimsel başarılarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:59
Fırat Üniversitesi Bakü'de Tanıtıldı — Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde Bilgilendirme

Fırat Üniversitesi Bakü'de tanıtıldı

Fırat Üniversitesi heyeti, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'deki Bakü Türk Anadolu Lisesinde üniversitenin tanıtımını gerçekleştirdi. Ziyaretin amacı, Azerbaycan'da eğitim alanında iş birliklerini güçlendirmek ve kardeş ülke gençleriyle buluşmaktı.

Program ve buluşma

Fırat Üniversitesi heyeti, Bakü Türk Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencileriyle bir araya gelerek üniversitenin başarıları hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte katılımcılara Fırat Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma olanakları anlatıldı.

Bakü Türk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Yılmaz programda şunları ifade etti: "İki ülkenin bir millet, iki devlet anlayışıyla birbirine bağlıdır. Fırat Üniversitesinin akademik başarılarını yakından takip ediyoruz. Fırat Üniversitesinin Azerbaycan’daki gençler için önemli bir tercih olarak görüyoruz"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise Fırat Üniversitesi'nin olanaklarını şöyle aktardı: "Üniversitesinin güçlü akademik kadrosu, geniş laboratuvar altyapısı ve modern kampüs imkanlarıyla bölgenin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Azerbaycan’daki öğrencileri Fırat Üniversitesinde eğitim almaya bekliyoruz"

Program, iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve öğrencilere sunulan fırsatların tanıtılması hedefiyle sona erdi.

