Fitch: Türk İslami bankacılığının pazar payı artıyor

Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirmede, Türk İslami bankacılık sektörünün 2024 yılında sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdüreceği belirtildi. Özellikle ekonomik dengelenmenin olduğu bir süreçte gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Türk İslami bankacılığının, pazar payındaki artışın da etkisiyle sektör içindeki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Fitch, İslami bankaların finansman, mevduat ve varlık kategorilerindeki paylarının sektör içindeki önemini vurgulayarak, sektörün orta vadeli büyüme potansiyelinin olumlu olduğuna dikkat çekti.

Fitch Ratings'ın yaptığı değerlendirmede, Türk İslami bankacılığının gelecekteki büyüme potansiyelinin güçlü olduğu ve ekonomik dalgalanmalara karşı direncini koruduğu vurgulanırken, sektörün rekabet avantajlarını sürdürebileceği öngörüsüne de yer verildi.