fizy 2025 Zaman Tüneli: 2025'in En Çok Dinlenenleri

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:45
Müzik platformu fizy, geleneksel hale gelen Zaman Tüneli raporunu 2025 verileriyle yayınladı. Platformun yıllık listesinde en çok dinlenenler; sanatçılar, albümler, şarkılar, çalma listeleri ve podcastler başlıkları altında kullanıcılarla paylaşıldı.

En çok dinlenen sanatçılar

2025 yılının en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Onu sırasıyla BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.

Yılın en çok dinlenen şarkıları

Yılın en çok dinlenen şarkısı Gözlerinden Gözlerine olarak öne çıktı. Listede ayrıca Yerinde Dur, Sevmeyi Denemedin, Canın Beni Çekti ve Geçiyor Zaman yer aldı.

Albüm, çalma listeleri ve podcastler

En çok dinlenen albümler arasında Geçiyor Zaman ilk sırada yer alırken kullanıcıların en çok tercih ettiği çalma listeleri arasında Top 50 Yerli, Trend ve Karışık Kaset öne çıktı. Podcast kategorisinde ise Ortamlarda Satılacak Bilgi - fizy Özel zirveye yerleşti; onu Kendine İyi Davran ve Bunu Kesin Duyman Gerek! takip etti.

Kullanıcıya özel Zaman Tüneli: Severek Dinlediklerin

fizy, Zaman Tüneli ile her kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir müzik özeti sunuyor. Kullanıcılar yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcastleri görüntüleyebiliyor ve isterlerse bu özetleri sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyorlar.

