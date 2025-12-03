Foça'da Sel ve Taşkında Geciken Tedbir: İZSU'den Menfez Çalışması

Foça'da Ekim'deki sel felaketi ve Kasım sağanakları sonrası İZSU, Şavklı Deresi'nde menfez genişletme çalışması yaptı; altyapı eksikleri taşkın riskini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:50
İzmir’in Foça ilçesinde ekim ayında yaşanan sel ve taşkın felaketi, can kayıpları ve büyük mağduriyetlere yol açtı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanaklarla bölge yeniden sular altında kaldı ve ilçede Venedik’i andıran görüntüler oluştu.

23 Ekim'deki felaket ve halkın tepkisi

23 Ekimde yaşanan yoğun sağanak sonucunda suya kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu hayatını kaybetti. Onlarca ev ve işyeri çamura bulanırken, ilçe halkı sezon öncesi gerekli tedbirleri almadıkları gerekçesiyle İzmir Büyükşehir ve Foça belediyelerine tepki gösterdi. Şavklı Deresi'nde yağış sezonu öncesi temizlik yapılmaması, esnafın tepkisini artırdı.

Tüm uyarılara rağmen dere yatağında çalışma yapılmadı ve 11 Kasımda etkili olan sağanakla aynı bölgede tekrar taşkın meydana geldi; iş yerleri yeniden sular altında kaldı.

İZSU müdahalesi ve yapılan çalışmalar

Haftalar sonra İZSU, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Ali Stair Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde, Şavklı Deresi'nin denize ulaştığı noktada genişletme ve alternatif menfez çalışması başlattı. Buna karşın, altyapı eksiklikleri nedeniyle 29 Kasımda etkili olan sağanakta sokaklar tekrar dere yatağına döndü.

İZSU İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığında Menemen, Aliağa ve Foça'dan sorumlu Teknik Şube Müdürü Mehmet Küçükbayrak, 23 Ekim'de yalnızca iki saat içinde metrekareye yaklaşık 166 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Küçükbayrak, yaz aylarındaki büyük orman yangınından sonra ağaç gövdeleri, tomruklar ve dal parçalarının Şavklı Deresi'ne sürüklenip geçişleri tıkadığını ve bunun birçok noktada taşkına neden olduğunu söyledi.

Küçükbayrak, taşkının en kritik noktasının derenin denize döküldüğü yerde bulunan Osmanlı dönemine ait tescilli taş köprü olduğunu vurguladı. Dere yatağının kapasitesinin, köprünün yaklaşık 4 metrekarelik kesitinin suyun denize ulaşmasını engellediğini, bunun da çevredeki ev ve iş yerlerinde ciddi su baskınlarına yol açtığını anlattı.

İlgili kurullardan alınan izin ve onayların ardından yapılan çalışmada, tarihin korunmasını öncelik alarak köprünün yan kısmından yaklaşık 6 metrekarelik kesitli kutu menfezlerle alternatif akış hattı oluşturulduğunu söyledi. Böylece tarihi köprünün 4 metrekarelik kesitine 6 metrekare daha eklenerek toplam kesitin 10 metrekareye çıkarıldığı ve akış kapasitesinin iki buçuk katına yükseltildiği ifade edildi.

Yerel halkın tepkileri, yapılan müdahaleye rağmen altyapı ve bakım eksikleri nedeniyle taşkın riskinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Yetkililer, benzer felaketlerin önüne geçmek için düzenli temizlik, erken uyarı ve altyapı iyileştirmelerinin önemine dikkat çekiyor.

