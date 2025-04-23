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Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Fransa’nın Epinay-sur-Seine şehrinde düzenlenen bayram etkinliği, Türk toplumunun bir araya gelmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 20:56
Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçilik Müsteşarı Atakan Ezgü, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Eren Suna, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Dudu Keleş, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ve Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Cherfaoui katılım sağladı. Ayrıca, Paris civarındaki Türkçe eğitim veren okullardan toplamda 120 öğrenci ve aileleri etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte Eğlenceli Gösteriler

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Fransa'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Türk öğrenciler, etkinlikte “Çiftetelli”, “Zeybek”, “Erik Dalı” gibi halk oyunlarını sahneledi.

“Şanlı Bayrağım” temalı gösteride, 23 Nisan ve Türkiye hakkında birçok şiir okundu. Ayrıca, geleneksel “Hacivat ve Karagöz” gölge tiyatrosu büyük ilgi gördü. Etkinlikte, saz eşliğinde seslendirilen “Mağusa Limanı” türküsü dinleyicilerden tam not aldı.

Çocukların 23 Nisan temalı resimlerinin sergilendiği etkinlikte, öğrencilere Türkçe kitaplar ve öğretmenlere hediyeler takdim edildi.

Önemli Mesajlar

Büyükelçilik Müsteşarı Ezgü, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin çocuklara sunduğu değeri vurgulayarak, “Çocukları için kutsal bir günü olan sayılı ülkelerden biriyiz. Bu gelecek nesillere verdiğimiz önemi gösteriyor. Bunu unutmamalıyız.” dedi.

Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ise, 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek, “Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayı unutmayalım.” şeklinde konuştu.

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, her yıl Fransa'nın çeşitli şehirlerinde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, “Bu akşam sadece çocuklarımız için buradayız. Bütün Türk ulusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Cherfaoui, Türk kültürünün zenginliğini tanıma fırsatı bulduğu için etkinliğe katılmaktan memnuniyetini dile getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Türk öğrenciler, etkinlikte "Çiftetelli", "Zeybek", "Erik Dalı" yanı sıra Karadeniz yöresine ait çeşitli halk oyunlarını sergiledi.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Türk öğrenciler, etkinlikte "Çiftetelli", "Zeybek", "Erik Dalı" yanı sıra Karadeniz yöresine ait çeşitli halk oyunlarını sergiledi.

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