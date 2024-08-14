Fransa'da Askeri Uçaklar Havada Çarpıştı

Fransa'da Askeri Uçaklar Çarpıştı

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle bölgesinde gün ortasında meydana gelen bir kazada iki askeri savaş uçağı Rafale havada çarpıştı. Uçakların düşüşü ile ilgili olarak arama kurtarma operasyonları başlatıldı.

Kaza Detayları

Yerel kaynakların aktardığına göre, Colombey-les-Belles kasabası yakınlarında gerçekleşen kazada, Saint-Dizier hava üssüne bağlı iki Rafale uçağı havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından bir pilotun kendini fırlattığı, diğer uçakta ise bir eğitmen ve bir öğrenci pilotun bulunduğu ifade edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Meurthe-et-Moselle Valiliği, kazanın ardından operasyon merkezinin devreye alındığını ve askeri güçlerin desteğiyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin başladığını açıkladı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına katılan ekipler arasında yer aldı.

İlk Bilgiler ve Soruşturma

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kazada herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair bilgilerin henüz mevcut olmadığı belirtildi. Ayrıca, askeri yetkililerin kazanın nedenine dair araştırmalarına devam ettiği bildirildi.