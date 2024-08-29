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Fransa'da Macron'un Azledilmesi İçin Destek Artıyor

Fransa'da yapılan ankette halkın %49'u Macron'un azledilmesine destek veriyor. Sol ittifakının başbakanlık önerisi, demokrasi tartışmalarını alevlendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:23
Fransa'da Macron'un Azledilmesi İçin Destek Artıyor

Fransa'da Siyasi Dalgalanmalar

Fransa'daki güncel anketler, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin erken genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için girişimlerine destek bulduğunu ortaya koyuyor. Anket, halkın %49'unun, LFI'nin, Macron'un erken seçimlerde başbakan adayı Lucie Castets'i atamasını engellemesine yönelik yasal süreci desteklediğini gösteriyor.

Siyasi Sorumluluk ve Kamu Desteği

Fransız halkı, son iki ayda hükümet kurulamadığı için Macron'u suçlamakta ve bu durumdan kaygı duymaktadır. Ulusal Meclis'te sol ittifakının, %64'lük bir oranla kendi seçmenleri arasında Macron'un azledilmesini desteklediği gözlemlenmiştir. Ayrıca, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve koalisyonlarının seçmenlerinden de %50'si bu gensoru önergesi hakkında olumlu görüş bildirmektedir.

Demokrasi Tartışmaları

Anket sonuçları, katılımcıların %47'sinin Castets'in başbakanlık makamına getirilmemesini "demokrasinin inkarı" olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Ancak, %74'lük bir kesim, Macron hakkındaki gensoru önergesinin başarılı olacağını düşünmemektedir.

Fransa'da gensoru önergesinin kabul edilmesi için Ulusal Meclis'teki 577 milletvekilinin çoğunluğunun desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Erken seçimlerin ardından, Fransa'daki siyasi dengeler sarsılmayı sürdürürken, Macron'un 26 Ağustos'ta Castets'i başbakan olarak atamayacağını açıklaması siyasi belirsizlikleri artırmıştır.

Seçim Sonuçları ve Gelecek

30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerindeki erken seçimlerde Yeni Halk Cephesi (NFP) 193 milletvekili ile en büyük siyasi grup olurken, Macron'un koalisyonu 166 milletvekili, aşırı sağcı RN ise 142 milletvekili ile arkasından gelmektedir. Fransa Anayasası gereği, Cumhurbaşkanının başbakan atama yetkisi bulunsa da, geleneksel olarak başbakan iktidardaki en fazla oy alan partiden belirlenmektedir.

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