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Fransa'da Milletvekilleri Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekti

Fransız milletvekilleri, Gazze'deki çatışmalarda artan can kaybını mecliste gündeme getirdi ve ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:02
Fransa'da Milletvekilleri Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekti

Fransız Milletvekilleri Gazze'yi Gündeme Taşıdı

Fransa'da muhalefet milletvekilleri, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü saldırıları meclis gündemine taşıdı. Demokrat ve Cumhuriyetçi Sol Grubu'ndan Milletvekili Jean-Paul Lecoq, Gazze'deki duruma dikkat çekerek "Gazze'de bir yılda, son 20 yıldaki çatışmalarda öldürülenlerden daha fazla kadın ve çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Lecoq, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri aracılığıyla hükümete seslenerek, bölgedeki insan hakları ihlallerine ve ölümlere işaret etti. "Her gün aileler bombardımanlardan kaçarken, bazıları hayatını kaybediyor." diyen Lecoq, uluslararası topluma yapılan ateşkes çağrılarına olumlu yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan ve Gazze'deki Durum

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden Milletvekili Arnaud Le Gall, son bir yılda 41 binden fazla insanın öldüğünü ve Gazze'nin harabe durumda olduğunu dile getirerek, "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in tutumundaki soykırımla ilgili tepkisinin ciddiye alınması gerek." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Duruşu

Fransa Başbakanı Michel Barnier, "Kalıcı barış hedefi, iki devletin oluşturulmasından geçiyor." diyerek, bölgede gerilimin azalması için çaba gösterileceğini belirtti. Barnier, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımın ulaşabilmesi gerektiğini de ifade etti.

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