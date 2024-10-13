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Fransa'da Yüksek Hızlı Tren Protestosu: Polis Müdahelesi

Gironde'de çevreci aktivistlerin yüksek hızlı tren karşıtı gösterisine polis müdahale etti. Çatışmalar yaşandı ve araçlar ateşe verildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:22
Fransa'da Yüksek Hızlı Tren Protestosu: Polis Müdahelesi

Fransa'da Çevreci Protesto Olayı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde vilayetinde, çevreci aktivistlerden oluşan bir grup, bölgeye yüksek hızlı tren hattı inşasına karşı protesto düzenledi.

Binlerce Aktivist Bir Araya Geldi

Lerm-et-Musset kasabasında bir araya gelen binlerce aktivist, Paris, Toulouse ve Dax güzergahında yapılacak hızlı tren hattının inşasına itiraz etti. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin gençlik üyeleri ve çeşitli çevreci sivil toplum kuruluşlarından 1000'den fazla kişi eylemde yer aldı.

Gösterilerde Arbede Yaşandı

Protestolarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar meydana geldi. Polis, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahalede bulunurken, bir jandarma aracı da ateşe verildi.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, çevrecileri "eşkıyalar" olarak nitelendirerek, "Çevre ile ilgili bir mesele, güvenlik güçlerine saldırmak için bahane olarak kullanılıyor," ifadelerini kullandı.

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