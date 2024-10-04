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Fransa, Mayotte'daki Düzensiz Göçmenleri Kongo Cumhuriyeti'ne Gönderiyor

Fransa, Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne göndermek için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 00:57
Fransa, Mayotte'daki Düzensiz Göçmenleri Kongo Cumhuriyeti'ne Gönderiyor

Fransa Düzensiz Göçmen Sorununa Çözüm Arıyor

Fransa, Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nda bulunan düzensiz göçmenleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne göndermeye hazırlanıyor. Hükümetin aldığı bu karar, göçmenlerin durumu ile ilgili artan endişeleri gidermeyi amaçlıyor.

Mayotte'daki Durum

Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oturumda, Mayotte Adası’ndaki göçmenlerin durumu öne çıktı. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, adada acil bir durum olduğunu vurgulayarak, nüfusun yarısının yabancılardan oluştuğunu ve bunların yarısının yasal olarak bulunmadığını belirtti.

Retailleau, ayrıca adada %40’a ulaşan işsizlik oranı ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Toplum düzenini sağlamak için kısa ve uzun vadeli çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Yeni Güvenlik Önlemleri

Bakan, Mayotte'ya 1150 polis ve jandarma göndereceklerini açıklayarak, uzman ekibin adada görevlendirileceğini belirtti. Ayrıca, bazı komşu Afrika ülkeleri ile güvenlik anlaşmaları imzalamayı planladıklarını duyurdu.

Küçük Uçuşlar İle Sınır Dışı

Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, düzensiz göçmenlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderilmesi için toplu uçuş seferleri düzenleyeceğini açıkladı. Fransa’nın göç politikalarında daha sıkı tedbirler alacağı ve yasa dışı yollardan gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılacağı belirtildi.

Hükümetin Mesajı

Fransa Başbakanı Michel Barnier, uluslararası yasama yılı başlangıcında yaptığı konuşmada, ülkenin göç politikalarının daha etkili kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. "Artık göç politikamız üzerinde tatmin edici kontrole sahip değiliz," ifadesini kullandı.

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