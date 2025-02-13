Fransa: Ukrayna'nın Müzakere Güçsüzlüğü Avrupa Güvenliğini Tehdit Ediyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Ukrayna'nın barış müzakerelerinde "güçsüz" kalmasının Avrupa'yı dramatik bir güvenlik durumuna sürükleyebileceğini ifade etti.

Lecornu, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın girişinde basına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ukrayna konusuyla ilgili detayların ele alınacağını belirten Lecornu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının, Ukrayna'da barış müzakerelerine yeni bir döngü başlattığını dile getirdi.

Barışın sağlanması için müzakerelerde Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda olması gerektiğinin altını çizen Lecornu, "Fransa için her şey temelde çok basit ve açık. Ya güçle barışa izin veren ya da güçsüzlükle barışa izin veren müzakere parametreleri içindeyiz. Ve güçsüzlükle sağlanan barış, maalesef bizi dramatik bir güvenlik durumuna götürecektir" dedi.

Toplantıda, askeri anlamda tarihsel olarak "en önemli ve sağlam ittifak" olan NATO’nun geleceği ve müttefik ülkelerin savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiği konusunda bir görüş birliği sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, savunma alanında daha fazla inovasyon gerektiği ve bunun geçtiğimiz günlerde Paris’te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde de gündeme getirildiği aktarıldı.

Lecornu, Fransa'nın Avrupa savunmasının "sistematik bağımlı olmaması" ve "özerk" bir yapı arz etmesi gerektiği üzerine klasik bir tutuma sahip olduğunu vurguladı.