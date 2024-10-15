Fransa Ulusal Meclisi Kamu Borcunu Soruşturacak

Fransa Kamu Borcunu Soruşturma Sürecine Giriyor

Fransa, 2023 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) %6'sına ulaşmış olan kamu borcunun Ulusal Meclis'te detaylı bir şekilde soruşturulacağı bildirildi.

Meclis İçindeki Gelişmeler

Medya kaynaklarına göre, Ulusal Meclis bünyesinde kurulan Başkanlar Konferansı, Maliye Komisyonu'nun araştırma komisyonu olarak görev yapmasını sağlayan düzenlemeyi onayladı. Bu gelişmeyle birlikte, önümüzdeki haftadan itibaren Maliye Komisyonu, bütçe açığındaki artışın nedenlerini ve bu duruma yol açan kişileri belirlemek üzere görevine başlayacak.

Başbakan Barnier'in Açıklamaları

Başbakan Michel Barnier, Ulusal Meclis’teki hükümete yönelik soru kısmında bütçe açığına dair "gerçeğin" ortaya konulmasını talep etti. Barnier, eski hükümetin Kovid-19 sonrası süreç ve enflasyon yönetimini zayıf bulurken, Maliye Komisyonu'ndan bütçe açığıyla ilgili "rakamları, olguları ve hakikati açıklamaları" isteğinde bulundu.

Eski Ekonomi Bakanı ve Muhalefet Eleştirileri

2017-2024 döneminde görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin eski Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, muhalefet tarafından bütçe açığı artışını gizlemekle suçlanıyor. Fransa, Avrupa Birliği'nin belirlediği %3 bütçe açığı sınırını çok aşarak, bu yıl GSYH'nin %6'sına ulaşmış durumda.

Hükümetin Hedefleri

5 Eylül'de göreve başlayan Barnier, bütçe açığını GSYH'ye oranla %5' mertebesine çekme ve 2029 yılı itibarıyla %3'e indirme hedefinde olduklarını açıkladı. Bu hedef doğrultusunda, kamu harcamalarını azaltarak, yüksek kâr eden şirketler ile en varlıklı bireylerden vergi alınacağını vurguladı.

Bütçe Tasarısı Planları

10 Ekim'de hükümet, 2025 yılı için parlamentoya 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avro tutarında vergi artışı içeren bir bütçe tasarısı sundu.