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Fransa Vatandaşı Laurent Vinatier'e Rusya'da Hapis Cezası

Rusya, Fransa vatandaşı Laurent Vinatier'i Rus ordusu hakkında bilgi topladığı için 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:30
Fransa Vatandaşı Laurent Vinatier'e Rusya'da Hapis Cezası

Fransa Vatandaşı Laurent Vinatier'in Mahkeme Süreci

Rusya Federasyonu'nda, orduyla ilgili bilgi topladığı iddiasıyla bir Fransa vatandaşı 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Laurent Vinatier, Rus ordusuna dair bilgileri toplamaktan suçlu bulundu.

Moskova'daki Duruşma

İnterfax haber ajansına göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen duruşmada Zamoskvoretskiy Mahkemesi, 48 yaşındaki Vinatier'in "Rusya'daki yabancı ajan yasasına uymadığı" ve Rus askeri faaliyetleri hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle ceza verilmesine karar verdi.

Vinatier, duruşma sırasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Rusya'nın güvenlik algısı ve yabancı ajanlara yönelik sert önlemlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına Alınması

Haziran ayı başlarında, Fransa vatandaşı Vinatier, Rusya'nın askeri teknik alanındaki faaliyetleriyle ilgili bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki gerilimlerin artış gösterdiği bir dönemde yaşandı.

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