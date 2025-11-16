Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor

Fuar Aydın, Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen etkinliklerle binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor; giyim festivali bölgeye canlılık getirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:11
Aydın Tekstil Park'ta canlı etkinlik ve giyim festivali

Fuar Aydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Aydın Tekstil Park'ta konumlanan yeni yaşam ve etkinlik alanı, binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturarak yoğun ilgi görüyor.

Alan, üreticilere ve vatandaşlara sunduğu hizmetlerle hareketli günler yaşarken, son olarak düzenlenen giyim festivali başta olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Fuara katılan esnaflar ile fuar alanını ziyaret eden Aydınlılar memnuniyetlerini dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şu ifadelere yer verdi: "Aydın’ın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına değer katan tüm projelerimizde olduğu gibi, bu alanda da ortak emeğin gücüne inanıyoruz. Birlikte ürettikçe ve birlikte çalıştıkça Aydın’ımızın güzelliğini daha da büyütmeye devam edeceğiz"

Fuar Aydın, şehrin buluşma noktası olma özelliğini koruyarak kent yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor.

