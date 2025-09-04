Furkan Dölek New York'ta Tutuklu: Adana Ailesi Rahatladı

New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu ortaya çıkan 37 yaşındaki Türk bilim insanı Furkan Dölek'in Adana'daki ailesi, haber alınamayan oğullarına ulaşılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Ailenin açıklamaları

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Esra Dölek Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Furkan Dölek'in ABD'deki Virginia Tech'e araştırmacı olarak davet edildiğini ve 2023'te Türkiye-ABD akademisyen değişim programıyla bu ülkeye gittiğini belirtti.

Coşkun, ağabeyinin görev yerinde gördüğü eksiklikleri ABD'deki yetkililere bildirdiğini, kimliğinin ifşa edilmesi sonucu mobbinge uğradığını, bunun üzerine görevinden alınıp vizesinin iptal edilmesi sonrasında sesini duyurmak için Kanada sınırına yürüdüğünü anlattı.

Coşkun, 27 Ağustos'tan bu yana kardeşinden haber alamadıklarını ve daha sonra New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğunun öğrenildiğini söyledi. İletişim sağlandığını belirterek, ağabeyinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Coşkun, ağabeyiyle görüştüğünü ifade ederek, ağabeyinin kendisine 'Beni merak etmeyin.' dediğini ve kendisini duyunca çok sevindiğini anlattı.

Devlet ve sivil toplum desteği

Coşkun, başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu olmak üzere devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından destek aldıklarını vurguladı. Ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Seyit Şahin'in kendilerini arayarak gönüllü takip sözü verdiğini kaydetti.

Washington Büyükelçiliği'ndeki hukuk müşavirliğinin de konuyla ilgilendiğini belirten Coşkun, kurumların 'Furkan Dölek'in güvenli bir şekilde ülkesine gelebilmesini sağlayacaklarını' ifade ettiklerini, aile olarak devletlerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Olayın geçmişi

Bilim insanı Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab laboratuvarında araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler saptadığına dair tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD'li yetkililerle paylaştığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Bu paylaşımın ardından Nisan 2024'te vizesinin iptal edildiği ve işten çıkarıldığı kendisine bildirilmişti. Akademik araştırmalar için verilen J1 vizesinin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimlerin sonuç vermemesi nedeniyle son dört aydır ülkede vizesiz kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuş, genç fizikçiden 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.

ABD'de 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Türk bilim insanı 37 yaşındaki Furkan Dölek'in Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor. Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan anne Zuhal (solda) ve baba Hasan Dölek (sağda), AA muhabirine açıklamada bulundu.