G20 Tarım Bakanları Toplantısı Cape Town'da: Türkiye'nin Küresel Gıda Güveni Öne Çıktı

G20 Tarım Bakanları Toplantısı Cape Town'da düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, Somerset West bölgesindeki bir otelde G20 Tarım Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya G20 üyesi ülkelerin bakanları ve delegasyonları katıldı.

Toplantının öncelikleri

Görüşmelerde tarımın dayanıklılığının artırılması, gıda güvenliği, kapsayıcı pazar politikaları ve iklim değişikliğine uyum başlıkları ele alındı. Katılımcılar ayrıca küçük çiftçilerin, kadınların ve gençlerin üretim ve pazara erişiminin güçlendirilmesi, inovasyon ve teknoloji transferinin yaygınlaştırılması, iklim dostu tarım uygulamaları ile gıda piyasalarında şeffaflığın artırılması üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ev sahibi bakanın mesajı

G20 dönem başkanlığını yürüten ev sahibi ülke Güney Afrika'nın Tarım Bakanı John Steenhuisen, açılış konuşmasında bu yılın dört öncelikli gündem maddesinin pazarların kapsayıcı hale getirilmesi, gençler ve kadınların güçlendirilmesi, inovasyonun teşviki ve iklim direncinin artırılması olduğunu vurguladı. Steenhuisen, "Bakanlar olarak hiçbir toplumun, hiçbir çiftçinin ve hiçbir ulusun geride kalmamasını sağlamaya kararlı olduğumuzu belirtmeliyiz. Gelin, bu fırsatı değerlendirerek tarımın yalnızca gıda değil, aynı zamanda herkes için umut, onur ve fırsat kaynağı olabileceğini dünyaya gösterelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin katkıları ve vurguları

Toplantıya Türkiye adına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Türkiye'nin G20'deki tahıl koridoru girişimiyle dünya çapındaki gıda krizinin önlenmesine sağladığı katkıyı paylaştıklarını belirtti. Bağcı, "Sudan, Gazze ve Suriye'nin gıdadaki temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Türkiye'nin rolünden bahsettik." dedi.

Bağcı, Türkiye'nin Dünya Gıda Programı ile yürüttüğü çalışmalar sonucu bir "gıda stok merkezi" haline gelmesi gerektiğini ve hazırlıkların tamamlandığını katılımcılara aktardıklarını söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla 28 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek "gıda ve su israfını önlemek, geleceğe sahiplenmek" konulu panele dair bilgilendirme yaptıklarını bildirerek, "Bu panelde çıkacak sonuçların uygulanmasıyla ilgili Türkiye'nin rolünün artacağından bahsettik." ifadesini kullandı.

Gazze ve insani yardım çağrısı

Toplantının her aşamasında Gazze'ye temel gıda maddelerinin ulaştırılmasını gündeme taşıdıklarını vurgulayan Bağcı, konuya dair şunları kaydetti: "Çünkü gıda bir temel ihtiyaçtır. Bunun bir silah olarak kullanılmasına, Türkiye olarak biz karşıyız. Onun için de Gazze'de dünyanın tek ses olması gerekiyor. Bütün ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, başta Gazze'de olmak üzere Suriye ve Sudan'da temel gıda ihtiyaçlarının verilmesi konusunda ortak bir görüş, ortak bir ses olmaları gerekir."