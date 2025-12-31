Galata Köprüsü'nde Olta Balıkçıları: İstavrit ve Çinekop Bereketi

'Balığın kulağına kar suyu kaçtı' başlığıyla gece kar yağışı sona ererken, sabah dondurucu soğuklara rağmen Galata Köprüsü'ne akın eden olta balıkçıları renkli görüntüler oluşturdu.

Gece soğuğuna rağmen bereket

Megakent İstanbul'da kar gece saatlerinde sona erdi; sabah ise soğuk hava etkisini sürdürdü. Olta balıkçıları yılın son gününde karın bereketiyle 'rastgele' diyerek köprüde oltalarını denize salladı. İstavrit ve çinekop oltalara en çok takılan türler oldu. Boğaz manzarası eşliğinde balık bekleyenler, rızkını aradı ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Balıkçıların ifadeleri

Ali Çiloğlu: 'Biz buraya gece saatlerinde geldik. 11, 12 tane çinekop tuttuk. Şimdi istavrit tutmaya devam ediyoruz. Hava esiyor, çok soğuk bir hava var. Balık olunca tuttuğumuz için mutlu oluyoruz, keyfimiz yerine geliyor'

Eyüp Sayik: 'Denizde istavrit bol, çinekop var. Şu anda lüfer çıkmıyor, balıklar güzel. Kar yağışından sonra denizde bir bolluk var. Daha güzel bir bolluk var. Gece 23.00’den beri buradayız. İstanbul'umun en güzeli, en harika yeri burası'

Mehmet Kayar: 'Şu an bolluk istavritten yana. Akşam da çinekop yapıyoruz. Günümüz güzel, bereketli geçiyor. Sıkıntı ve stresi atmak için buraya geliyoruz. Şu anda denizde de hareketlilik var'

