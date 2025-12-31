DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Galata Köprüsü'nde Olta Balıkçıları: İstavrit ve Çinekop Bereketi

Yılın son gününde Galata Köprüsü'nde olta balıkçıları dondurucu soğuğa rağmen istavrit ve çinekopla bereketli av yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:58
Galata Köprüsü'nde Olta Balıkçıları: İstavrit ve Çinekop Bereketi

Galata Köprüsü'nde Olta Balıkçıları: İstavrit ve Çinekop Bereketi

'Balığın kulağına kar suyu kaçtı' başlığıyla gece kar yağışı sona ererken, sabah dondurucu soğuklara rağmen Galata Köprüsü'ne akın eden olta balıkçıları renkli görüntüler oluşturdu.

Gece soğuğuna rağmen bereket

Megakent İstanbul'da kar gece saatlerinde sona erdi; sabah ise soğuk hava etkisini sürdürdü. Olta balıkçıları yılın son gününde karın bereketiyle 'rastgele' diyerek köprüde oltalarını denize salladı. İstavrit ve çinekop oltalara en çok takılan türler oldu. Boğaz manzarası eşliğinde balık bekleyenler, rızkını aradı ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Balıkçıların ifadeleri

Ali Çiloğlu: 'Biz buraya gece saatlerinde geldik. 11, 12 tane çinekop tuttuk. Şimdi istavrit tutmaya devam ediyoruz. Hava esiyor, çok soğuk bir hava var. Balık olunca tuttuğumuz için mutlu oluyoruz, keyfimiz yerine geliyor'

Eyüp Sayik: 'Denizde istavrit bol, çinekop var. Şu anda lüfer çıkmıyor, balıklar güzel. Kar yağışından sonra denizde bir bolluk var. Daha güzel bir bolluk var. Gece 23.00’den beri buradayız. İstanbul'umun en güzeli, en harika yeri burası'

Mehmet Kayar: 'Şu an bolluk istavritten yana. Akşam da çinekop yapıyoruz. Günümüz güzel, bereketli geçiyor. Sıkıntı ve stresi atmak için buraya geliyoruz. Şu anda denizde de hareketlilik var'

Balığın kulağına kar suyu kaçtı, olta balıkçıları yılın son günü Galata Köprüsü'nde 'rastgele'...

Balığın kulağına kar suyu kaçtı, olta balıkçıları yılın son günü Galata Köprüsü'nde 'rastgele' dedi

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılbaşında Uludağ'a Turist Akını: Otellerde %95'in Üzeri Doluluk
2
Selami Yıldız: İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri — 39 İlçede Drone Denetimi
3
Edremit'te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: 2025 ve Yatırımlar
4
2025’te Arabuluculukta Rekor: 1,2 Milyon Anlaşma, 2,5 Milyon Vatandaş
5
Galata Köprüsü'nde Yılın Son Günü: İstavrit ve Çinekop Bolluğu
6
Başkan Erol: Dualarımız Dünyada Adaletin Hakim Olması İçin
7
AYESOB Başkanı Künkcü'den Uyarı: 5362 Sayılı Kanunla Fiyat Tarifeleri Yenilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları