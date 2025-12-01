Galle Park'a Green Flag (Yeşil Bayrak) Ödülü — Gaziantep'in 270 bin m²'lik Yeşil Başarısı

Galle Park'a uluslararası Green Flag (Yeşil Bayrak) ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı vizyon projelerinden Galle Park, dünyaca saygın Green Flag Award (Yeşil Bayrak Ödülü) ile tescillendi ve uluslararası kalite standardına kavuştu.

Ödül ve uluslararası tanınma

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 270 bin metrekarelik Galle Park, Green Flag Award Programı tarafından çevreye duyarlı tasarımı, tematik bahçeleri, sosyal donatıları ve sürdürülebilir peyzaj uygulamalarıyla örnek bir şehir parkı olarak değerlendirildi. Program, dünya genelinde kamusal yeşil alanlarda kalite, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik standartlarını belirliyor.

Başkan Fatma Şahin'in açıklamaları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Galle Park’ta yaptığı konuşmada şu değerlendirmeyi yaptı: "Galle Park’ın uluslararası bir ödül olan Yeşil Bayrak Ödülüne layık görülmesi, yalnızca parkımızın başarısı değildir; bu, Gaziantep’in çevreye, sürdürülebilirliğe ve daha yaşanabilir bir geleceğe olan kararlı yaklaşımının dünya çapında tescillenmesidir".

Başkan Şahin, parkın kentin yaşam alanı olarak önemine dikkat çekerek "Bu park, çocuklarımızın özgürce oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerin nefes aldığı, yaşlılarımızın huzur bulduğu ve kent ekosisteminin nefes borusu olan bir yaşam alanıdır. Bu ödül, belediyemizin kararlı çevre politikalarının, teknik ekiplerimizin özverili çalışmalarının, gönüllülerimizin desteğinin ve en önemlisi Gazianteplilerin yeşile sahip çıkma iradesinin ortak ürünüdür" dedi.

Şahin ayrıca "İklim değişikliğiyle mücadele, kentsel dirençliliğin artırılması, toplum sağlığının korunması ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi gibi konuların hiçbirinin yeşil altyapıdan bağımsız düşünülemeyeceğinin farkındayız" ifadelerini kullandı ve ödülün gelecek hedeflerinin de göstergesi olduğunu vurguladı.

Tematik bahçeler ve Macera Adası

Galle Park, ziyaretçilerine farklı kültürlerin doğaya bakışını yansıtan tematik bahçeler sunuyor. Parkta yer alan bahçeler arasında Osmanlı (Cennet) Bahçesi, Japon & Zen Bahçesi, Çin Bahçesi, Hollanda Bahçesi, Gotik Bahçe ve Barok/Rönesans Bahçesi bulunuyor.

Ayrıca 40 bin metrekarelik Macera Adası, hava bisikleti, zipline, dev salıncak, okçuluk, paintball sahaları ve survivor parkuru gibi adrenalin dolu aktivitelerle her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Sürdürülebilir tasarım ve çevreye duyarlı yaklaşım

"Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" vizyonu doğrultusunda projelendirilen Galle Park, Türkiye’nin ilk Biyodost Açık Yeşil Alanı olarak planlandı. Doğayla uyumlu mimarisi, su yönetimi sistemi ve sürdürülebilir peyzaj uygulamalarıyla uluslararası standartlarda çevre dostu bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Yeşilin kalbinde uluslararası başarı

Galle Park, Green Flag Award listesinde Hyde Park (Londra), Vondelpark (Amsterdam), Centennial Parklands (Sydney) ve Phoenix Park (Dublin) gibi dünyaca ünlü parklarla aynı prestijli sıralamada yer aldı. Türkiye’de bugüne kadar yalnızca Denizli ve İstanbul’un bazı parklarına verilen Yeşil Bayrak Ödülü nü alan Galle Park, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ödül kazanan ilk şehir parkı oldu.

Gaziantep yönetimi, bu ödülü bir başlangıç olarak nitelendiriyor ve şehri daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtiyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇEVREYE DUYARLI VİZYON PROJELERİNDEN GALLE PARK, DÜNYACA SAYGIN GREEN FLAG AWARD (YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ) İLE TESCİLLENEREK ULUSLARARASI KALİTE STANDARDINA KAVUŞTU.