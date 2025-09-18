Gana, ABD'nin sınır dışı ettiği 40 Batı Afrikalıyı kabul ediyor

Bakan Ablakwa: İnsani gerekçelerle pan-Afrikan dayanışma

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, katıldığı bir televizyon programında, ABD tarafından sınır dışı edilen 40 Batı Afrikalıyı Gana'nın kabul edeceğini duyurdu.

Ablakwa, bu kişilerin bölgesel vizesiz seyahat anlaşmaları çerçevesinde geçici olarak Gana'da kalabileceklerini ya da isterlerse kendi ülkelerine geri dönebileceklerini belirtti.

"İnsani gerekçeler ve pan-Afrikan dayanışma adına, Batı Afrikalı kardeşlerimizi kabul edelim. Gana onların evidir." ifadelerini kullanan Ablakwa, sınır dışı edilenlerin ülkeye girişten önce güvenlik taramasından geçirildiğini de vurguladı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ise 10 Eylül'deki açıklamasında, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkeye kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamıştı. Bu gelişme muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında, daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları ise bu uygulamayı uluslararası hukuka aykırı buluyor; sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve tercih edilen ülkelerin insan hakları sicilinin zayıf olduğunu savunarak programı eleştiriyor.

Gana'nın açıklaması, bölgesel dayanışma ve insani gerekçeler çerçevesinde sunulan bir kabul politikası olarak öne çıkarken, uygulamanın hukuki ve etik boyutları tartışılmaya devam ediyor.