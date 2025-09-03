Gana Savannah'da Kabile Çatışmalarında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Gana'nın Savannah Vilayetinde Kabile Çatışmalarında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Gana'nın Savannah vilayetinde, iki kabile arasında 24 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) tarafından yapılan açıklamada çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yerinden edilme ve güvenlik önlemleri

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 48 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle 27 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Açıklamada ayrıca bölgede barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.