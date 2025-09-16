Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Ödeme anında en avantajlı kartı anında belirleyen yeni çözüm

Garanti BBVA, finans teknolojileri alanında ezber bozan bir yenilikle milyonlarca kullanıcının ödeme anındaki kararsızlığını sona erdiriyor. Geliştirilen S.M.A.R.T. teknolojisi, kasada "Hangi kartımla ödesem daha çok kazanç sağlarım?" sorusunu tarihe karıştırmayı hedefliyor.

S.M.A.R.T. sayesinde banka, saniyeler içinde müşterinin sahip olduğu kartlar arasından o işlem için en avantajlı olanı seçiyor. Bu akıllı altyapı hem zaman kazandırıyor hem de sunulan mil, bonus ve indirimleri maksimuma taşıyor.

Nasıl çalışıyor?

Sistem, Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş uygulamalarıyla entegre çalışıyor. Ödeme anında POS cihazının ait olduğu iş yerini tanıyan arka plan algoritması, müşterinin kart portföyünü değerlendirerek o iş yerinde en fazla mil, bonus, indirim veya diğer avantajları sunan kartı otomatik olarak belirliyor.

NFC ile yapılan ödemelerde işlem doğrudan bu en avantajlı kart üzerinden gerçekleşiyor; QR kod veya GarantiPay ile yapılan ödemelerde ise en kârlı kart ekranda seçili olarak gösteriliyor. Bu sayede kullanıcılar, her seferinde hangi kartı kullanacaklarını düşünmek zorunda kalmıyor.

Özelliğin tam adlandırması bankanın açıklamasına göre 'Seçiminde, Mobil, Akıllı, Rahat, Teknoloji' (S.M.A.R.T.) olarak ifade ediliyor ve tüketicinin günlük alışveriş deneyimini sadeleştirmeye odaklanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bu yeniliğin sadece bir teknolojik gelişme olmadığını, aynı zamanda bankanın müşteri odaklı stratejisinin somut bir yansıması olduğunu belirtti. Kezik, "Müşteri deneyimi, tüm iş süreçlerimizin kalbinde yer alıyor. 'Radikal Müşteri Perspektifi' adını verdiğimiz yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve onların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan çözümler tasarlıyoruz. S.M.A.R.T. ile yine bir ilke imza atarak, ödeme adımını artık alışveriş yolculuğunun en pürüzsüz kısmı haline getiriyoruz," dedi.

Sonuç: Garanti BBVA'nın S.M.A.R.T. çözümü, cüzdanınızdaki birden fazla kartın avantajlarını anında değerlendirerek kullanıcıya en kârlı seçeneği sunuyor; böylece hem zaman kazanılıyor hem de harcamalardan elde edilen fayda artıyor.