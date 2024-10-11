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Gazetecilere Yönelik Saldırılar Soruşturulmuyor

Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını soruşturmamasını kınadı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:56
Gazetecilere Yönelik Saldırılar Soruşturulmuyor

Gazetecileri Koruma Komitesinden İsrail'e Tepki

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Lübnan'ın güneyinde 13 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok gazeteciyi hedef alan saldırıya ilişkin ciddi bir açıklama yaptı. Bu olayda bir gazeteci hayatını kaybederken, altı gazeteci de yaralandı.

Sorumsuzluk ve Hesap Verme Eksikliği

CPJ, saldırının üstünden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen ilgili sorumluların hala cezalandırılmadığını vurguladı. Açıklamada, İsrail ordusunun bir gazeteciyi öldürdüğü ve bu durumun uluslararası hukuku ihlal eder nitelikte olduğu belirtildi. Mart ayında Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü tarafından yürütülen soruşturmada ise, bir İsrail tankının özellikle gazetecileri hedef alarak saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları

Söz konusu açıklamada, sivillere yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası hukuk gereğince savaş suçu sayıldığı hatırlatıldı. Buna rağmen, bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in bu saldırıya dair hesap verebilirlik sağlamadığına dikkat çekildi. CPJ, İsrail ordusunun saldırıyla ilgili bir soruşturma başlatıp başlatmadığına dair bilgi vermediğini de aktardı.

Gazetecilerin Güvencesizliği

CPJ Üst Yöneticisi Jodie Ginsberg, "20 yılı aşkın süredir gazetecilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar, sonuç doğurmadan devam ediyor. Bu, İsrail ordusuna gazetecilere karşı ölümcül bir düzen sürdürme ruhsatı veriyor," şeklinde görüş belirtti.

13 Ekim’deki saldırıda, Reuters'in kameramanı Issam Abdullah hayatını kaybederken, altı medya çalışanı yaralandı. CPJ, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında en az 128 gazetecinin hayatını kaybettiğini rapor etti.

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