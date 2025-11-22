Gaziantep 2025 Kumar Operasyonunda 352 milyon 420 bin TL Ele Geçirildi

Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla geniş çaplı operasyon

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, kumar oynayan ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik kapsamlı müdahaleler yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 195 işyeri mühürlendi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şüpheli hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 352 milyon 420 bin TL, 200 Euro, bin 550 Dolar suç geliri para ile 146 adet bilgisayar ve oyun makinesi ve çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirildi.

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce kumar oynayan ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda toplam 195 işyerine işlem yapılarak mühürlenmiş, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Yapılan aramalarda 352 milyon 420 bin TL, 200 Euro, bin 550 Dolar, 146 adet bilgisayar ve oyun makinesi ile çok sayıda kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor"

GAZİANTEP'TE KUMAR OPERASYONLARINDA 352 MİLYON TL SUÇ GELİRİ PARA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLAR SONUCUNDA 241 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI