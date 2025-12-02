Gaziantep Araban'da Feci Kaza: Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Genç Öldü

Gaziantep Araban'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu Tunahan Yiğit ve Mehmet Çetinpolat yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 01:31
Gaziantep Araban'da Feci Kaza: Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Genç Öldü

Gaziantep Araban'da Feci Kaza: Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Genç Öldü

Kaza Ayrıntıları

Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki kamyona çarptı. Olay, Kale Mahallesi TMO önünde gerçekleşti.

İddialara göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak çarpmaya neden oldu. Çarpışma sonrası otomobil hurda yığınına döndü ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için delil toplama ve görgü tanıklarının ifadesini alma çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE FECİ KAZA: 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE FECİ KAZA: 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE FECİ KAZA: 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Turgutlu'da Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü
2
Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Mirası Anlatıldı
3
Karaman'da Kavşak Kazası: 6 Kişi Yaralandı
4
Konya merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama, 35 milyonluk el koyma
5
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
Diyarbakır'da Kardeşlere Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek