Gaziantep Araban'da Feci Kaza: Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Genç Öldü

Kaza Ayrıntıları

Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki kamyona çarptı. Olay, Kale Mahallesi TMO önünde gerçekleşti.

İddialara göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak çarpmaya neden oldu. Çarpışma sonrası otomobil hurda yığınına döndü ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için delil toplama ve görgü tanıklarının ifadesini alma çalışmalarını sürdürüyor.

