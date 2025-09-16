Gaziantep Nurdağı'nda Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü, Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 00:15
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi işlemler gereği cezaevine teslim edildi.

