Gaziantep Nurdağı'nda firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Emniyetin operasyonu sonucu sağlandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi işlemler gereği cezaevine teslim edildi.