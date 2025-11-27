Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi: 9 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi; 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:33
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde kaçakçılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon ayrıntıları

Arama yapılan iş yeri, ikamet ve araçlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler

Aramalarda bulunan kaçak ürünler şunlardı: 5 bin 319 paket sigara, 240 kilogram nargile kömürü, 220 paket elektronik sigara kartuşu, 85 litre alkol, 55 kilogram tütün, 50 adet puro, 25 kilogram çay ve 2 adet elektronik sigara.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli ile firmaları hakkında yasal işlem başlatıldı.

