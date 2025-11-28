Gaziantep'te 25 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ş., Şehitkâmil'de jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:37
Jandarma operasyonuyla Şehitkâmil'de gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon, Şehitkâmil ilçesinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

