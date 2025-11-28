Gaziantep'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Jandarma operasyonuyla Şehitkâmil'de gözaltı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Operasyon, Şehitkâmil ilçesinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
