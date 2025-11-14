Gaziantep’te 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 2 Kişi Tutuklandı

Gaziantep’te Jandarma Operasyonunda 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ekim ayında çok sayıda çalışma yürütüldü.

Operasyon Detayları

Çalışmalar çerçevesinde il genelinde 17 şüpheli kişinin üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda toplam 29 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 15 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 14 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 341 adet tabanca fişeği, 94 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet sallama kılıç yer aldı.

Yasal İşlem

Operasyon sonucunda hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

GAZİANTEP'TE 29 ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ: 2 ŞAHIS TUTUKLANDI