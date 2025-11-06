Gaziantep’te 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla 3 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. isimli şüpheliler yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, jandarma ekipleri insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik titiz bir araştırma sonucu şüphelilere ulaştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Adli süreç ve tutuklama

Gözaltına alınan organizatörlerden A.H. ve A.İ., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma ve adli makamların koordinasyonuyla yürütülen bu tür operasyonların, bölgedeki göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

