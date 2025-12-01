Gaziantep’te 48 yıllık saraciye ustası 2 metrekarelik dükkanda

Gaziantep'te 48 yıllık saraciye ustası Ökkeş Özsabancıoğlu, Bakırcılar Çarşısı'ndaki 2 metrekarelik dükkânda el emeğiyle üretim yapıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:25
Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asırlık emek

70 yaşındaki Ökkeş Özsabancıoğlu, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda yaklaşık 48 yıldır aynı dükkanda el emeği saraciye ürünleri üretiyor. İlerleyen yaşına rağmen teknolojiye direnerek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Usta, sığır derisinden bağ makası, iplik kanca, keser, kerpeten kılıfı ve tasma gibi birçok ürünü tamamen el işçiliğiyle ürettiğini ve saraciyenin Gaziantep'teki son temsilcilerinden biri olduğunu belirtiyor. Mesleğin giderek yok olduğunu, kendisinden sonra bu işi el emeğiyle sürdürecek kimsenin kalmayacağını ifade ediyor.

2 metrekarelik bir dükkanda çalışıyorum

Yıllardır mesleğe devam ettiğini söyleyen Özsabancıoğlu, 1977’de askerden geldikten sonra dükkanı açtığını, mesleğin temelinin babasının kunduracılığına dayandığını anlattı. Ortaokulu bırakarak bu işe başladığını, askere gidip geldikten sonra kendi dükkânını kurarak imalata başladığını söyledi. Şu anda sadece 2 metrekarelik bir dükkanda çalıştığını vurgulayan usta, bu meslekte kemer, mavzer fişekliği, av fişekliği, tüfek kayışı, kelepedenlik, keserlik, elektrikçi kılıfı, bağ makası kılıfı, kanca ve bıçak kılıfı gibi birçok ürünün yapıldığını ancak ürün fiyatlarının çok ucuzladığını ve gençlerin bu mesleği yapmak istemediğini belirtti.

İşimizi sevdiğimiz için devam ediyoruz

Mesleği sevdiği için dükkânı kapatmadığını söyleyen Özsabancıoğlu, eve gidip boş oturmak yerine burada dostlarla sohbet edip üretim yapmanın kendisine iyi geldiğini belirtti. Para için değil işi sevdiği için devam ettiğini ifade eden usta, bir elektrikçi kılıfının 300 lira, bağ makası kılıfının ise 150 lira olduğunu, talep olmasa ürünlerin yapılmayacağını anlattı. Ürünleri dikerken bazen yarılma veya sökülme olduğunu ama vazgeçmediğini, evde oturmaktansa dükkânda olmayı tercih ettiğini söyledi.

