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Gaziantep'te Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı yüzünden ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı U.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:47
Gaziantep'te Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Yaşanan Trajik Olay

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde gün yüzüne çıkan üzücü bir olayda, ağabeyini bıçaklayarak hayatını kaybettiren zanlı tutuklandı. 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, il jandarma komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı olarak harekete geçti.

Olayın Ayrıntıları

Oğuzeli ilçesindeki bir arazi anlaşmazlığı sırasında, U.B. isimli zanlı, ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak fatal bir sonuçla karşılaştı. Olayın ardından başlatılan çalışmalarla U.B'nin Şehitkamil ilçesinde bir akrabasının evinde gizlendiği tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Jandarma ekipleri, tespit edilen adrese eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek U.B. ile ona yardım eden C.A, Ş.A, S.B ve M.A'yı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sonuç

Bu olay, Gaziantep'te aile içindeki çatışmaların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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