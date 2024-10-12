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Gaziantep'te Aile Trajedi: Baba, Eşini ve Çocuklarını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Gaziantep'te bir baba, ailesine trajik bir son verdi ve ardından intihar etti. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:34
Gaziantep'te Aile Trajedi: Baba, Eşini ve Çocuklarını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Gaziantep Aile Faciası

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Ahmet Demir isimli bir baba, eşi ve dört çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Detayları

Facia, Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Demir'in eşi Emine Demir ile 3'ü kız, 1'i erkek olan dört çocuğu, silah ile vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası Ahmet Demir, aynı silahı kullanarak yaşamına son verdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak, facia sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaşamını yitirenlerin hepsinin durumu kritik durumda kalmıştır.

Psikolojik Sorunlar İddiası

Olayla ilgili yapılan açıklamalarda, baba Ahmet Demir'in psikolojik sorunlar yaşadığına dair bilgiler bulunduğu öne sürüldü. Bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntü ve kaygı oluşturdu.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda...

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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