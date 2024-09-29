DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.250.886,91 -0,38%

Gaziantep'te Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep İslahiye'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:41
Gaziantep'te Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Kaza: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen bir kazada, ambulans ve otomobil çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Dervişpaşa Mahallesi'nde, göğüs ağrısı şikayeti olan bir hasta için yola çıkan ambulansın görevli sürücüsü A.Y. tarafından yönetilen 27 BOD 93 plakalı ambulansın, Hatay Bulvarı'nda H.H. idaresindeki 27 ATV 581 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kazada otomobil sürücüsü H.H. ve eşi F.H. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da Kayık Alabora Oldu: 1 Balıkçı Kayboldu
3
İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeyi Engelledi
4
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Marzabotto Katliamı İçin Özür
5
Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve İstihdam Vurgusu

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem