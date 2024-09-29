Gaziantep'te Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Kaza: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen bir kazada, ambulans ve otomobil çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Dervişpaşa Mahallesi'nde, göğüs ağrısı şikayeti olan bir hasta için yola çıkan ambulansın görevli sürücüsü A.Y. tarafından yönetilen 27 BOD 93 plakalı ambulansın, Hatay Bulvarı'nda H.H. idaresindeki 27 ATV 581 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kazada otomobil sürücüsü H.H. ve eşi F.H. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.