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Gaziantep'te Büyük Deterjan Operasyonu: 19 Ton Sahte Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 19 ton sahte deterjan yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:54
Gaziantep'te Büyük Deterjan Operasyonu: 19 Ton Sahte Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Sahte Deterjan Dalgası

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda tam 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirdi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapıldı.

Ele Geçirilen Deterjan ve Gözaltı

Belirlenen bir adres üzerine gidilerek düzenlenen operasyonda, sahte deterjan bulunmasının ardından Y.B isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma, piyasaya sürülen sahte ürünlerin toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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