Gaziantep'te Büyük Silah Operasyonu: 1 El Bombası ve 45 Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Gaziantep'in Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, silah kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaları duyurdu.

Nurdağı'ndaki Operasyon

Nurdağı ilçesinde bir iş yeri ve ikamete yönelik yapılan operasyonda, 20 tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, çok sayıda fişek, muhtelif silah parçaları ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şehitkamil İlçesindeki Ele Geçirilenler

Şehitkamil ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde, 1 el bombası, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1170 fişek ve 7 şarjör ele geçirildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Operasyonlar kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'in Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi.