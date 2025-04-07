Gaziantep'te Çocuğa Şiddet Olayında Bakanlıktan Suç Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan yabancı uyruklu baba ve üvey anne hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın failleri için hukuki süreç, Bakanlık tarafından yakından takip edilecek.

Yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Müdürü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde ivedilikle harekete geçtiği belirtildi. Olay sonrasında, çocuğa şiddet uygulayan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edilirken, mağdur çocuğun devlet korumasına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde şiddet içerikli görüntüler için erişim engeli talebinde bulunulduğu da vurgulandı. Ayrıca, önemli bir detay olarak, hem şiddet uygulayan şahıs hem de üvey anne hakkında gerekli hukuki adımların atılacağı belirtildi.