Gaziantep'te Deprem Konutlarının %95'i Tamamlandı: Nurdağı ve İslahiye'de 12.333 Teslim

Gaziantep'te deprem konutlarının yüzde 95'i tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşa edilen deprem konutlarının neredeyse tamamı teslim aşamasına geldi.

Kayıplar ve yıkım

Depremin vurduğu Gaziantep'te yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti, 4 bin 60 bina yıkıldı ve 14 bin 47 bina ağır hasar gördü. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşanan yıkım derin izler bıraktı; İslahiye'de 4 bin 982 ev yıkılırken bin 435 kişi; Nurdağı'nda 5 bin 941 ev yıkıldı ve deprem 2 bin 28 can aldı.

Devlet ve millet iş birliğiyle hızlı müdahale

Felaketin ardından örnek bir dayanışma sergilendi. Kurulan 23 konteyner kentten bazıları kısa sürede boşaltıldı. Gaziantep genelinde toplam 159 milyon 665 bin TL kira yardımı yapıldı; 252 bin 327 kişiye 10 bin TL acil yardım, 30 bin 685 kişiye 15 bin TL taşınma desteği sağlandı. Ayrıca çiftçilere 7 bin 310 besi hayvanı ve 1.473 ton yem dağıtıldı.

Konut inşaatları ve teslimat rakamları

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, il genelinde hasar tespitlerinde 25 bin 408 binanın orta, ağır, acil yıkılacak veya yıkık olarak belirlendiğini söyledi. AFAD tarafından belirlenen 15 bin 565 hak sahibinden 12 bin 333'üne konut teslimi gerçekleştirildi.

Şimşek ayrıca, deprem sonrası Gaziantep'te 29 bin 700 konutun yapımına başlandığını ve bunlardan 4 bin 500'ünün kırsalda, 25 bin 200'ünün ilçe merkezlerinde olduğunu belirterek, "Konutlarımızın neredeyse yüzde 95'i bitmiş durumdadır" dedi.

Yerinde Dönüşüm desteği ve ödemeler

Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine sağlanan destekleri anlattı: Yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere 2 yıl ödemesiz, 8 yıl vadeli faizsiz 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL zemin etüdü ile proje parasının hibe olarak verildiğini belirterek toplam 1 milyon 540 bin TL destek sağlandığını söyledi. "Şu ana kadar yerinde dönüşüm kapsamında yaptığımız ödeme ise 3 milyar 700 milyon TL'dir. İlimizde bu kapsamda 2 bin 802 adet yapı ruhsatı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Nurdağı ve İslahiye'de son durum

Nurdağı'da hasar tespitlerinde 6 bin 450 bina orta, ağır veya yıkık olarak belirlendi; AFAD tarafından 5 bin 588 hak sahibi tespit edildi. Rezerv alanlarla birlikte 7 bin 441 konutun inşasına başlandı; bunların bin 709'u kırsalda, 5 bin 732'si ilçe merkezinde. Kuralarla 3 bin 877 konut hak sahiplerine isabet etti ve konutların neredeyse yüzde 95'i tamamlandı.

İslahiye'de hasar tespitinde 5 bin 740 bina orta, ağır veya yıkık olarak belirlendi; AFAD tarafından 5 bin 191 hak sahibi tespit edildi. Rezerv alanlarla birlikte 6 bin 41 konutun inşasına başlandı; 938'i kırsalda, 5 bin 103'ü ilçe merkezinde. Kura çekimleriyle 4 bin 795 konut hak sahiplerine isabet etti ve konutların neredeyse yüzde 95'i tamamlandı. Kura çekimleri halen devam ediyor.

Vatandaşların geri dönüşleri

Evlerine yerleşen depremzedelerden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Şimşek, "Vatandaşlarımızdan, 'Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, bakanımız Murat Kurum'dan razı olsun. Konutlarımız çok güzel, sıcak yuvamızda oturuyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak ömrümüzün yarısı giderdi' gibi çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

Nurdağı'dan depremzede Said Cihangir ise, "Depremlerde neredeyse bütün Nurdağı yıkıldı ve yerle bir oldu. Allah devletimizden ve yardımseverlerimizden razı olsun. Nurdağı'nı tekrar ayağa kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladılar ve tüm güçleriyle çalıştılar. Nurdağı'mız yeniden ayağa kalktı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

