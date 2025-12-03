Gaziantep'te eski koca dehşeti: Şerife Gelmeli bıçakla öldürüldü, zanlı ağır yaralı

Gaziantep'te eski koca İbrahim Halil Caymaz, boşandığı eski eşi Şerife Gelmeli'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü; zanlı kendini ağır yaraladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:56
Gaziantep'te eski koca dehşeti: Şerife Gelmeli bıçakla öldürüldü, zanlı ağır yaralı

Gaziantep'te eski koca dehşeti: Şerife Gelmeli bıçakla öldürüldü, zanlı ağır yaralı

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde, iddialara göre İbrahim Halil Caymaz (32), 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Şerife Gelmeli (32)'nin evine gitti.

Şüphelinin eve girip kapıyı kilitlemesi sonrası çıkan tartışmada, 2 çocuk annesi eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi. Zanlının aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Müdahale ve soruşturma

Çevredekilerin 112'ye yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde, ikiliyi yerde kanlar içinde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri ilk değerlendirmede Şerife Gelmeli'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı zanlı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve zanlının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP’TE ESKİ KOCA VAHŞETİ: BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİSİNİ AĞIR...

GAZİANTEP’TE ESKİ KOCA VAHŞETİ: BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİSİNİ AĞIR YARALADI

GAZİANTEP’TE ESKİ KOCA VAHŞETİ: BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİSİNİ AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?