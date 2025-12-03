Gaziantep'te eski koca dehşeti: Şerife Gelmeli bıçakla öldürüldü, zanlı ağır yaralı

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde, iddialara göre İbrahim Halil Caymaz (32), 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Şerife Gelmeli (32)'nin evine gitti.

Şüphelinin eve girip kapıyı kilitlemesi sonrası çıkan tartışmada, 2 çocuk annesi eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi. Zanlının aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Müdahale ve soruşturma

Çevredekilerin 112'ye yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde, ikiliyi yerde kanlar içinde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri ilk değerlendirmede Şerife Gelmeli'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı zanlı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve zanlının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

