Gaziantep'te Hırsızlık Zanlıları Yakalandı: 2 Şahıs Cezaevine Teslim Edildi

Gaziantep'te hırsızlık zanlıları yakalandı
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda; hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
