Gaziantep'te Hırsızlık Zanlıları Yakalandı: 2 Şahıs Cezaevine Teslim Edildi

Gaziantep'te Şehitkamil polisi, hırsızlık suçundan aranan 2 şahsı yakalayarak, biri 17 yıl 6 ay, diğeri 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:30
Gaziantep'te hırsızlık zanlıları yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda; hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

